Три друга пошли в магазин игрушек у каждего было 300 рублей первый выбрал 17 олавянн??х салдатиков по 17 р второй 8 машинок по 35 р а третий 18 паровозиков по 18 р

Математика
Три друга пошли в магазин игрушек у каждего было 300 рублей первый выбрал 17 олавянн??х салдатиков по 17 р второй 8 машинок по 35 р а третий 18 паровозиков по 18 р
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)300*3=900-рублей всего 2)17*17=289-руб.стоят солдатики 3)8*35=280-оуб.стоят машинки 4)18*18=324-руб.стоят паравозики 5)900-289-280-324=7-руб.осталось
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