Три друга пошли в магазин игрушек у каждего было 300 рублей первый выбрал 17 олавянн??х салдатиков по 17 р второй 8 машинок по 35 р а третий 18 паровозиков по 18 р

Математика

Три друга пошли в магазин игрушек у каждего было 300 рублей первый выбрал 17 олавянн??х салдатиков по 17 р второй 8 машинок по 35 р а третий 18 паровозиков по 18 р

Автор: Гость