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Вычесли по действиям 4,8•1,3-0,3•2,7
Математика
Вычесли по действиям 4,8•1,3-0,3•2,7
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,8x1,3-0,3x2,7=6,24-0,81=5,43 x=это умножить
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