Пожалуйста напишите письмо любимому животному

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Пожалуйста напишите письмо любимому животному
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогой кот! Я знаю, что ты у меня пушистый, ласковый, красивый. Ты любишь играть, спать, кушать. Я тебе всегда наливаю молоко и воду, насыпаю кушать « Вискас», мясо. Играть ты любишь в мяч, с обувью. Спишь ты на двух пуфиках мягких. Ты следишь в окно за птицами и хочешь их поймать. Следишь ты за птицами очень внимательно и уверенно. Ты любишь гулять на улице. Я люблю тебя мой кот!
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