Пожалуйста напишите письмо любимому животному

Гость: Гость:

Дорогой кот! Я знаю, что ты у меня пушистый, ласковый, красивый. Ты любишь играть, спать, кушать. Я тебе всегда наливаю молоко и воду, насыпаю кушать « Вискас», мясо. Играть ты любишь в мяч, с обувью. Спишь ты на двух пуфиках мягких. Ты следишь в окно за птицами и хочешь их поймать. Следишь ты за птицами очень внимательно и уверенно. Ты любишь гулять на улице. Я люблю тебя мой кот!