Плохая шутка до добра не доведет. разабрать приложение по членам
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Плохая шутка до добра не доведет. разабрать приложение по членам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грамматическая основа: шутка не доведёт. Плохая - определение. До добра - дополнение.
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