На каком расстоянии от концов отрезка длиной 70 см лежит точка которая разделяет е??о на две части в отношении 5:2

Алгебра

На каком расстоянии от концов отрезка длиной 70 см лежит точка которая разделяет е??о на две части в отношении 5:2

Автор: Гость