На каком расстоянии от концов отрезка длиной 70 см лежит точка которая разделяет е??о на две части в отношении 5:2
Алгебра
На каком расстоянии от концов отрезка длиной 70 см лежит точка которая разделяет е??о на две части в отношении 5:2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70:(5+2)=10 5.10=50, 2.10=20 Ot odnogo konca 50 cm, i ot vtorogo 20 cm.
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