На каком расстоянии от концов отрезка длиной 70 см лежит точка которая разделяет е??о на две части в отношении 5:2

Алгебра
На каком расстоянии от концов отрезка длиной 70 см лежит точка которая разделяет е??о на две части в отношении 5:2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70:(5+2)=10 5.10=50, 2.10=20 Ot odnogo konca 50 cm, i ot vtorogo 20 cm.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте предложение со словам кормить
Ответить
Математика
Дорослі й діти назбирали однакову кількість ящиків помідорів. Дорослі збирали по 9 кг. помідорів у кожний ящик а діти- по 6 кг. Скільки кілограмів ...
Ответить
История
Перечисли,что получили римляне от завоеваний?
Ответить
Алгебра
А)3x²+x+2>0 б)5x²-2x+1большеилиравно0 Решить методом интервалов
Ответить
География
Закончите фразу часть света полностью расположена в северном полушарии-это...
Ответить