Закончите фразу часть света полностью расположена в северном полушарии-это...

География
Закончите фразу часть света полностью расположена в северном полушарии-это...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Северный ледовитый океан
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