Легкий вопрос. Столкнулся, при выводе формулы в следующем задании: Преобразуй сумму тангенсов (выведи формулу) tgx+tgy. с проблемой. Доказательство написано соответственно интернета. Все в документе, не могу понять, поче...

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin(x+y) = sin(x)*cos(y) + cos(x)*sin(y), это одна из основных формул тригонометрии.
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