Легкий вопрос. Столкнулся, при выводе формулы в следующем задании: Преобразуй сумму тангенсов (выведи формулу) tgx+tgy. с проблемой. Доказательство написано соответственно интернета. Все в документе, не могу понять, поче...

Алгебра

Легкий вопрос. Столкнулся, при выводе формулы в следующем задании: Преобразуй сумму тангенсов (выведи формулу) tgx+tgy. с проблемой. Доказательство написано соответственно интернета. Все в документе, не могу понять, почему sinx*cosy*siny*cosx = sin(x+y) Объясните

Автор: Гость