Выпишите из следующих предложений глагол-сказуемое , определите его время , залог, дайте неопределенную форму глагола: he was shown the shortest way to the port
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Выпишите из следующих предложений глагол-сказуемое , определите его время , залог, дайте неопределенную форму глагола: he was shown the shortest way to the port
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)was shown 2)прошедшее время 3) страдательный залог 4) to show
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