(5 × 2²³ – 7 × 2²¹) × 39 / (52 × 2⁷)²=? И баллы только за решение с обьяснением каждого дей??твия

Алгебра

(5 × 2²³ – 7 × 2²¹) × 39 / (52 × 2⁷)²=? И баллы только за решение с обьяснением каждого дей??твия

Автор: Гость