(5 × 2²³ – 7 × 2²¹) × 39 / (52 × 2⁷)²=? И баллы только за решение с обьяснением каждого дей??твия

Алгебра
(5 × 2²³ – 7 × 2²¹) × 39 / (52 × 2⁷)²=? И баллы только за решение с обьяснением каждого дей??твия
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