Напишите несколько предложений, продолжающтх рассказ. Помогите пожалуйста! Хотябы 4-5 предложений! Нас ждала долгая дорога, поэтому мы собирались основательно. В сумках аккуратно лежали и тёплые свитера, и непромокаемые плащи...

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Напишите несколько предложений, продолжающтх рассказ. Помогите пожалуйста! Хотябы 4-5 предложений! Нас ждала долгая дорога, поэтому мы собирались основательно. В сумках аккуратно лежали и тёплые свитера, и непромокаемые плащи, и тяжёлые башмаки. Отец тщательно проверял, как работает автомобиль, а мама готовила вкусную еду. Мы с сестрой взволнованно смотрели на всё это, но тоже праздно не сидели. она строгим голосом давала наказы куклам, остающимся дома. Я выбирал, какую книгу взять с собой. Наша бабушка была крайне взволнованна.

Автор: Гость