прошу!!! помогите надо сделать всё кроме последней
Математика
прошу!!! помогите надо сделать всё кроме последней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 задание 8/7=х/56 х=8*56/7(пишешь как дробь и сокращаешь 56 и 7) х=8*8=64а/0,6=17/1,2а=0,6*17/1,2(пишешь как дробь и сокращаешь 0,6 и 1,2)а=2*17=34
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