Сколько литров водорода получится при действии 14 г цинка на раствор, содержащий 35 г серной кислоты?

Химия
Сколько литров водорода получится при действии 14 г цинка на раствор, содержащий 35 г серной кислоты?
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