Дана геометрическая прогрессия (bn) знаменатель которой равен 2, b1=250. найдите b5.
Алгебра
Дана геометрическая прогрессия (bn) знаменатель которой равен 2, b1=250. найдите b5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B5=b1×q^4 b5=250×2^4 b5=250×16 b5=4000 Вроде так
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