Выпиши из стихотворения зима на опушке,слова с проверяемыми и непроверяемыми без??дарными гласными
Русский язык
Выпиши из стихотворения зима на опушке,слова с проверяемыми и непроверяемыми без??дарными гласными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У маленькой, у елочки Зеленые иголочки. Душистые, пушистые, От снега серебристые! На зайчика-трусишку Упала с елки шишка! Бежит он по тропинке, Мелькают хвост и спинка. Бродит рядышком лисица И хвостом своим гордится. На высоком снежном склоне Лось рогатый, как в короне! На ветвях зеленых, Инеем беленых Словно бусы алые Снегирята малые. Солнцем залита опушка, Белка, рыжая подружка, В гости к елочке пришла, Да орехов принеслa. безударные гласные-душистые, пушистые,шишка,бежит,по тропинке,лисица,в короне,опушка, подружка,орехов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вставь подходящие по смыслу слова из слов сравок. Слова для справок: солнечного, ??орозное, утреннего, чудесный, красивые, снежный, зимнего. На...
Английский язык
Английский язык
Напишите про свою квартиру (вы и пишите про свою) по английски. даю 25 балов опишите её скажите сколько комнат что хотите и пишите текст должен быт...
Русский язык