Выпиши из стихотворения зима на опушке,слова с проверяемыми и непроверяемыми без??дарными гласными

Гость: Гость:

У маленькой, у елочки Зеленые иголочки. Душистые, пушистые, От снега серебристые! На зайчика-трусишку Упала с елки шишка! Бежит он по тропинке, Мелькают хвост и спинка. Бродит рядышком лисица И хвостом своим гордится. На высоком снежном склоне Лось рогатый, как в короне! На ветвях зеленых, Инеем беленых Словно бусы алые Снегирята малые. Солнцем залита опушка, Белка, рыжая подружка, В гости к елочке пришла, Да орехов принеслa. безударные гласные-душистые, пушистые,шишка,бежит,по тропинке,лисица,в короне,опушка, подружка,орехов