С кормы лодки спущена цепь нижнее звено которой находится от воды на растоянии 5 с?? каждое звено цепи имеет длину 5 см к лодке подошла волна высотой в 50 см сколько звеньев цепи покроет эта волна

Математика
С кормы лодки спущена цепь нижнее звено которой находится от воды на растоянии 5 с?? каждое звено цепи имеет длину 5 см к лодке подошла волна высотой в 50 см сколько звеньев цепи покроет эта волна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ни одного, так как лодка поднимается на волне вместе с цепью......
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