Используя рисунки и гербарный материал опишите приспособления голосеменных растений
Биология
Используя рисунки и гербарный материал опишите приспособления голосеменных растений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Вечнозеленые растения 2.Имеют хорошо развитую корневую систему 3.Листья преобразованы в иглы. 4.Иглы покрыты кутикулой и имеют мало устьиц.Это позволяет уменьшать расход воды при испарении 5.Размножение семенами 6.Приспособлены к жизни как в тепле так и в холоде. 7.Продолжительность жизни долгая
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Математика
Русский язык