Используя рисунки и гербарный материал опишите приспособления голосеменных растений

Биология
Используя рисунки и гербарный материал опишите приспособления голосеменных растений
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Вечнозеленые растения 2.Имеют хорошо развитую корневую систему 3.Листья преобразованы в иглы. 4.Иглы покрыты кутикулой и имеют мало устьиц.Это позволяет уменьшать расход воды при испарении 5.Размножение семенами 6.Приспособлены к жизни как в тепле так и в холоде. 7.Продолжительность жизни долгая
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Дана геометрическая прогрессия (bn) знаменатель которой равен 2, b1=250. найдите b5.
Ответить
Математика
Raspolojite v poryadke vozrostaniya 0,45 cm ; 0,85 cm; 0,03cm; 0,12 cm; 0,004 cm ; 3/100 cm; 2/5 cm
Ответить
Математика
Помогитееее пожалуйста
Ответить
Русский язык
Выпиши из стихотворения зима на опушке,слова с проверяемыми и непроверяемыми без??дарными гласными
Ответить
Русский язык
Вставь подходящие по смыслу слова из слов сравок. Слова для справок: солнечного, ??орозное, утреннего, чудесный, красивые, снежный, зимнего. На...
Ответить