Вот номер 4 в я обвила в кружок вот это и задание Нада придумать задачу по схеме и е?? решить

Математика
Вот номер 4 в я обвила в кружок вот это и задание Нада придумать задачу по схеме и е?? решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОТВЕТ Задача Из одного пункта в противоположные стороны выехали два мотоциклиста. Через 4 часа расстояние между ними стало 280 км. Какая скорость у второго, если первый ехал со скоростью 40 км/час? ДАНО S = 280 км - расстояние V1 = 40 км/час - скорость первого t = 4 час - время движения НАЙТИ V2 =? - скорость второго РЕШЕНИЕ V2 = S/t - V1 = 280/4 - 40 = 70 -40 = 30 км*час - ОТВЕТ Дополнительно S/t -  скорость "удаления". = сумме скоростей.
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