Решите пожалуйста 5 и 6 пример в первом столбике. Решить методом интервалов.
Алгебра
Решите пожалуйста 5 и 6 пример в первом столбике. Решить методом интервалов.
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