1 3/4 : 3,75 = 4 x: 15
Математика
1 3/4 : 3,75 = 4 x: 15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,75=3 75/100=3 3/4 1 3/4:3 3/4=4х:15 7/4:15/4=4х:15 7/4*4/15=4х:15 7/15=4х:15 4х=7/15*15 4х=7 х=7/4
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