Перевод предложения) Football matches are more exciting to watch at the stadiums like the Millennium Stadium in Wales

Английский язык
Перевод предложения) Football matches are more exciting to watch at the stadiums like the Millennium Stadium in Wales
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Футбольные матчи более приятно смотреть на таком стадионе, например, как Моиллениум, который находится в Вейльсе!
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