Перевод предложения) Football matches are more exciting to watch at the stadiums like the Millennium Stadium in Wales
Английский язык
Перевод предложения) Football matches are more exciting to watch at the stadiums like the Millennium Stadium in Wales
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Футбольные матчи более приятно смотреть на таком стадионе, например, как Моиллениум, который находится в Вейльсе!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите несколько предложений, продолжающтх рассказ. Помогите пожалуйста! Хотябы 4-5 предложений! Нас ждала долгая дорога, поэтому мы собиралис...
Математика
С кормы лодки спущена цепь нижнее звено которой находится от воды на раcстоянии 5 см каждое звено цепи имеет длину 5 см к лодке подошла волна высот...
Русский язык