Объясните постановку знаков препинания в предложениях (то, что нужно, отмечено ци??рами): Но страх, наверное, не совсем еще выпарился огнем лак из ее сердца, и всякий раз при виде людей, при их приближении она терялась и жда...
Русский язык
Объясните постановку знаков препинания в предложениях (то, что нужно, отмечено ци??рами): Но страх, наверное, не совсем еще выпарился огнем лак из ее сердца, и всякий раз при виде людей, при их приближении она терялась и ждала побоев. И когда все наперерыв стали ласкать ее, она долго еще вздрагивала при каждом прикосновении ласкающей руки и ей больно было от непривычной ласки, словно от удара. Найти три грамматических основы в последнем предложении.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Отделяет простые предложения в составе сложносочиненного. 2.разделяет однородные обстоятельства "при виде,при приближении" 3.отделяет придаточное предложение от главного. 4.отделяет обособленный сравнительный оборот"словно от удара" Основы последнего предложения: - все(подлеж.) стали ласкать(сост.глаг. сказуемое) -она(подлеж.) вздрагивала(сказ) -было больно(сказуемое в безличном предложении)
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