Объясните постановку знаков препинания в предложениях (то, что нужно, отмечено ци??рами): Но страх, наверное, не совсем еще выпарился огнем лак из ее сердца, и всякий раз при виде людей, при их приближении она терялась и жда...

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Объясните постановку знаков препинания в предложениях (то, что нужно, отмечено ци??рами): Но страх, наверное, не совсем еще выпарился огнем лак из ее сердца, и всякий раз при виде людей, при их приближении она терялась и ждала побоев. И когда все наперерыв стали ласкать ее, она долго еще вздрагивала при каждом прикосновении ласкающей руки и ей больно было от непривычной ласки, словно от удара. Найти три грамматических основы в последнем предложении.

Автор: Гость