Сколько процентов на земле чистой воды

География
Сколько процентов на земле чистой воды
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Гость:
Примерное 6%-10% Кек не судить строго ..
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