Сколько процентов на земле чистой воды
География
Сколько процентов на земле чистой воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примерное 6%-10% Кек не судить строго ..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Арасы 650 км екі жерден бір-біріне қарсы екі поезд шықты. Егер екеуі бір уақытта оры??дарынан қозғалса, 10 сағаттан кейін кездесер еді. Ал егер екі...
Русский язык
Объясните постановку знаков препинания в предложениях (то, что нужно, отмечено ци??рами): Но страх, наверное, не совсем еще выпарился огнем лак ...
Математика