Помогите написать рифмы к любым словам. Всего нужно 4 рифмы. Помогите пожалуйста!!

Литература
Помогите написать рифмы к любым словам. Всего нужно 4 рифмы. Помогите пожалуйста!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свистел- летел,  Небосклон- он быстрей- воробей дышало-блистало
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