Докажите что в треугольнике медиана не меньше высоты проведённой из той же вершины

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Берем треугольник АВС с основанием АС и проводим из вершины В высоту ВН и медиану ВМ к основанию АС. Здесь возможны 2 варианта: 1.Треугольник АВС равнобедренный.В этом случае высота и медиана совпадут.ВН=ВМ 2.Треугольник не равнобедренный.Рассмотрим треугольник ВНМ.Угол В=90,т.к. ВН-высота.ВМ-гипотенуза этого треугольника,ВН-катет.В прямоугольном треугольнике гипотенуза всегда больше катета,значит,ВМ >ВН