Какую информацию удобнее обрабатывать компьютеру?

Информатика
Какую информацию удобнее обрабатывать компьютеру?
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