Какую информацию удобнее обрабатывать компьютеру?
Информатика
Какую информацию удобнее обрабатывать компьютеру?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закодированную большим числом простых элементов
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