Вспомните и назовите фамилии тех, кто переводил сказки зарубежных писателей и вспомните название этих сказок
Литература
Вспомните и назовите фамилии тех, кто переводил сказки зарубежных писателей и вспомните название этих сказок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Антуан Де Сент-Экзюпери: Маленький принц (Перевод с французского Н. Гая) ; (Иллюстрации писателя)Вильгельм Гауф: Холодное сердце (Пересказ с немецкого Т. Габбе и А. Любарской; перевод стихов С. Маршака)Шарль Перро: Золушка или Хрустальная туфелька (Пересказ с французского Т. Габбе) ; (С иллюстрациями - художника О. О. Бороздиной) Кот в сапогах (Пересказ с французского Т. Габбе) ; (С иллюстрациями - художника О. О. Бороздиной) Красная Шапочка (Перевод с французского под редакцией С. Маршака) Подарки феи (Пересказ с французского Т. Габбе) ; (С иллюстрациями - художника О. О. Бороздиной)Ганс Христиан Андерсен: Гадкий утёнок (Перевод с датского А. Ганзен. Пересказ Т. Габбе и Любарской) ; (С иллюстрациями - художника О. О. Бороздиной) Огниво (Перевод с датского А. Ганзен)
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