Дорослі й діти назбирали однакову кількість ящиків помідорів. Дорослі збирали по 9 кг. помідорів у кожний ящик а діти- по 6 кг. Скільки кілограмів помідорів зібрали дорослі, якщо діти зібрали 60 кг. помідорів.

Математика

Дорослі й діти назбирали однакову кількість ящиків помідорів. Дорослі збирали по 9 кг. помідорів у кожний ящик а діти- по 6 кг. Скільки кілограмів помідорів зібрали дорослі, якщо діти зібрали 60 кг. помідорів.

Автор: Гость