Дорослі й діти назбирали однакову кількість ящиків помідорів. Дорослі збирали по 9 кг. помідорів у кожний ящик а діти- по 6 кг. Скільки кілограмів помідорів зібрали дорослі, якщо діти зібрали 60 кг. помідорів.
Математика
Дорослі й діти назбирали однакову кількість ящиків помідорів. Дорослі збирали по 9 кг. помідорів у кожний ящик а діти- по 6 кг. Скільки кілограмів помідорів зібрали дорослі, якщо діти зібрали 60 кг. помідорів.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорослi назбирали 90 кг
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