Дорослі й діти назбирали однакову кількість ящиків помідорів. Дорослі збирали по 9 кг. помідорів у кожний ящик а діти- по 6 кг. Скільки кілограмів помідорів зібрали дорослі, якщо діти зібрали 60 кг. помідорів.

Математика
Дорослі й діти назбирали однакову кількість ящиків помідорів. Дорослі збирали по 9 кг. помідорів у кожний ящик а діти- по 6 кг. Скільки кілограмів помідорів зібрали дорослі, якщо діти зібрали 60 кг. помідорів.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорослi назбирали 90 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Перечисли,что получили римляне от завоеваний?
Ответить
Алгебра
А)3x²+x+2>0 б)5x²-2x+1большеилиравно0 Решить методом интервалов
Ответить
География
Закончите фразу часть света полностью расположена в северном полушарии-это...
Ответить
Геометрия
Докажите что в треугольнике медиана не меньше высоты проведённой из той же вершины
Ответить
Информатика
Какую информацию удобнее обрабатывать компьютеру?
Ответить