Пожалуйста помогите решить! Номер1
Математика
Пожалуйста помогите решить! Номер1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 4 штуки по 1000 руб + 3 штуки по 100 руб + монета 5 руб = всего 4000+300+5 = 4305 руб - ОТВЕТ
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