Даны слова с корнем *гор* , укажите слово, которое не будет являться однокоренным? 1) горелый. 2) пригорок. 3) загорелся. 4) пригорает.

Русский язык

Даны слова с корнем *гор* , укажите слово, которое не будет являться однокоренным? 1) горелый. 2) пригорок. 3) загорелся. 4) пригорает.

Автор: Гость