Зделайте пожалуйсто морфологический разбор прилагательного красивейшая в предл??жении красивейшая змейка ползла по дороге. И разбор прилагательного уверенный в предложении Ваня сегодня уверенный.
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Зделайте пожалуйсто морфологический разбор прилагательного красивейшая в предл??жении красивейшая змейка ползла по дороге. И разбор прилагательного уверенный в предложении Ваня сегодня уверенный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Прилагательное, н.ф. - красивейший2. Постоянные признаки: качественное, простая форма превосходной степениНепостоянные признаки: И.п. ж.р., ед.ч.3. В предложении является определением. 1. Прилагательное, н.ф. - уверенный2. Пост призн: качественноеНепост призн: И.п. м.р., ед.ч3. В предложении является сказуемым
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