Зделайте пожалуйсто морфологический разбор прилагательного красивейшая в предл??жении красивейшая змейка ползла по дороге. И разбор прилагательного уверенный в предложении Ваня сегодня уверенный.

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Зделайте пожалуйсто морфологический разбор прилагательного красивейшая в предл??жении красивейшая змейка ползла по дороге. И разбор прилагательного уверенный в предложении Ваня сегодня уверенный.

Автор: Гость