Чему равен вписанный угол, если дуга, на которую он опирается, равна 100градусов
География
Чему равен вписанный угол, если дуга, на которую он опирается, равна 100градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вписанный угол равен половине дуги, на которую он опирается, 100/2 = 50
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