Пирамида Хеопса при массе 5,84Мт имеет фундамент площадью 5 га.Каково давление на фундамент? Во сколько раз оно отличается от давления, развиваемого акулой при укусе, если последнее составляет 30кН/см2?

Физика
Пирамида Хеопса при массе 5,84Мт имеет фундамент площадью 5 га.Каково давление на фундамент? Во сколько раз оно отличается от давления, развиваемого акулой при укусе, если последнее составляет 30кН/см2?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=F/S;    F=m*g; Давление пирамиды на грунт: P=m*g/S=5840000*10/50 000=1168(Н/м²);    5га=50 000м²; Давление развиваемое акулой при укусе: Р=30кН/см²=300 000 000Н/м²; 300 000 000/1168=256 849(раз). Ответ:  в 256 849 раз.
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