Пирамида Хеопса при массе 5,84Мт имеет фундамент площадью 5 га.Каково давление на фундамент? Во сколько раз оно отличается от давления, развиваемого акулой при укусе, если последнее составляет 30кН/см2?

Физика

Пирамида Хеопса при массе 5,84Мт имеет фундамент площадью 5 га.Каково давление на фундамент? Во сколько раз оно отличается от давления, развиваемого акулой при укусе, если последнее составляет 30кН/см2?

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