Длина комнаты, имеющей формы прямоугольного паралепипеда, 6 м, ширина 4 м,а высота 3 м Чему равна площадь пола в этой комнате и ее обьем?

Математика

Длина комнаты, имеющей формы прямоугольного паралепипеда, 6 м, ширина 4 м,а высота 3 м Чему равна площадь пола в этой комнате и ее обьем?

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