Приведите примеры изменения природы Южной Америки и Африки человеком
География
Приведите примеры изменения природы Южной Америки и Африки человеком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В южной Америки иза частых вырубки деревьев и работу большой техники воздух загрязняется и также реки и фауна рек вымирает
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