Решите пожалуйста задачу! Из двух городов расстояние между которыми 3128 километро?? одновременно навстречу друг другу вышли товарный и пассажирский поезда товарные шел со скоростью 67 километров час Найдите скорость пассажирск...

Математика

Решите пожалуйста задачу! Из двух городов расстояние между которыми 3128 километро?? одновременно навстречу друг другу вышли товарный и пассажирский поезда товарные шел со скоростью 67 километров час Найдите скорость пассажирского поезда если они встретились через 23 ч. Решите задачу двумя способами!

Автор: Гость