Решите пожалуйста задачу! Из двух городов расстояние между которыми 3128 километро?? одновременно навстречу друг другу вышли товарный и пассажирский поезда товарные шел со скоростью 67 километров час Найдите скорость пассажирск...
Математика
Решите пожалуйста задачу! Из двух городов расстояние между которыми 3128 километро?? одновременно навстречу друг другу вышли товарный и пассажирский поезда товарные шел со скоростью 67 километров час Найдите скорость пассажирского поезда если они встретились через 23 ч. Решите задачу двумя способами!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х км/ч искомая скорость пассажирского поезда, тогда (х+67) км/ч - скорость сближения поездов. Составим уравнение: (х+67)*23=3128 23х+1541=3128 23х=3128-1541 23х=1587 х=1587:23 х=69 Ответ: 69 км/ч скорость пассажирского поезда. Второй способ решения: Найдем сколько прошел за 23 часа товарный состав: 23 * 67 = 1541 км Найдем сколько км до встречи проехал пассажирский поезд: 3128 - 1541 = 1587 км Зная, что до встречи поезд ехал 23 часа, найдем его скорость: 1587 : 23 = 69 км/ч
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