Мама испекла пирожки.утром она съла одну пирожок,а половину оставшихся пирожков положила в кордзинуу Красной Шапочке,чтобы она отнесла их бабушке.По дороге Красная Шапочка счъела 2 пирожка и третью чась оставшихся пирожов отида...
Математика
Мама испекла пирожки.утром она съла одну пирожок,а половину оставшихся пирожков положила в кордзинуу Красной Шапочке,чтобы она отнесла их бабушке.По дороге Красная Шапочка счъела 2 пирожка и третью чась оставшихся пирожов отидала волку.8 пирожков, которые остались после этого красная шапочка принесла бабушке сколько пирожков испеклаа мама
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решаем в обратную сторону1/3 отдала волку и осталось 8 пирожков или 2/3 значит до встречи с волком у нее было 12 пирожков +2 пирожка которые она съела получается 14 пирожков это ровно половина того,что осталось после того,как мама съела 1 пирожок значит она спекла 28+1=29 пирожков испекла мама
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