Природні багатства зони лісостепу - це
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Природні багатства зони лісостепу - це
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природні багатства лісостепу-це дерева!
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