Read the story again and answer the guestions
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Read the story again and answer the guestions
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Гость:
Прочитайте историю еще раз , и ответьте на вопросы .
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