Выразите : а) в сутках: 6 суток 11 часов ; б) в часах: 9 часов 23 минуты; в) в гектарах:27.873 м2

Математика

Выразите : а) в сутках: 6 суток 11 часов ; б) в часах: 9 часов 23 минуты; в) в гектарах:27.873 м2

Автор: Гость