Выразите : а) в сутках: 6 суток 11 часов ; б) в часах: 9 часов 23 минуты; в) в гектарах:27.873 м2
Математика
Выразите : а) в сутках: 6 суток 11 часов ; б) в часах: 9 часов 23 минуты; в) в гектарах:27.873 м2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 6 11/24сут. б) 9 23/60ч. в) 2,7873га.
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