Номер 214,условие срочно пожалуйста
Математика
Номер 214,условие срочно пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
350*3=1050(с)-всего участвовало спортсменов в 350 авто 105*3=315(с)-не дошло до финиша спортсменов 1050-315=735(с)-дошло спортсменов до финиша 735:3=245(м) Ответ: до финиша дошли 245 авто и 735 спортсменов
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