Номер 214,условие срочно пожалуйста

Гость: Гость:

350*3=1050(с)-всего участвовало спортсменов в 350 авто 105*3=315(с)-не дошло до финиша спортсменов 1050-315=735(с)-дошло спортсменов до финиша 735:3=245(м) Ответ: до финиша дошли 245 авто и 735 спортсменов