Номер 214,условие срочно пожалуйста

Математика
Номер 214,условие срочно пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
350*3=1050(с)-всего участвовало спортсменов в 350 авто 105*3=315(с)-не дошло до финиша спортсменов 1050-315=735(с)-дошло спортсменов до финиша 735:3=245(м) Ответ: до финиша дошли 245 авто и 735 спортсменов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Пожалуйста, помогите с домашним заданием.
Ответить
Математика
Хэллоуин в 5 дней расходовали по 12 килограммов крупы и 2 дня по 9 килограмма сколько крупы израсходовали за все эти дни и запиши задачу по таблице...
Ответить
Математика
Производные. Помогите пожалуйста. y=3x^2-e^3x+1; y'(0)
Ответить
Русский язык
Придумать рекламу в стихотворной форме. используя наречия: выгодно, дешево, эффек??ивно, и т. д.
Ответить
Русский язык
Кто из персонажей рассказа вам больше всего понравился Опишите его
Ответить