Какова масса получившегося карбоната кальция, если углекислый газ объемом 1,8 л пр??пустили через гидроксид кальция массой 50 г с массовой долей Ca(OH)^2 10%?

Химия

Какова масса получившегося карбоната кальция, если углекислый газ объемом 1,8 л пр??пустили через гидроксид кальция массой 50 г с массовой долей Ca(OH)^2 10%?

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