Дайте определение имя существительного
Русский язык
Дайте определение имя существительного
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Имя существительное- это самостоятельная часть речи, которая отвечает на вопросы: Кто? Что? и обозначает предмет. В предложении является подлежащим.
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