10 безсоюзных сложных предложений в поэме мёртвые души
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10 безсоюзных сложных предложений в поэме мёртвые души
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.В гостином дворе сделалась толкотня, чуть не давка; образовалось даже гулянье, до такой степени наехало экипажей. 2.Дамы тут же обступили его блистающею гирляндою и нанесли с собой целые облака всякого рода благоуханий: одна дышала розами, от другой несло весной и фиалками, третья вся насквозь была продушена резедой; Чичиков подымал тол
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