Записать слова в алфанитном порядке Снег,ветер,мёрзнуть,холодный,холод,сверкать,блестеть,ослепительный,метель,ветреный,скользкий,снежки,коньки,свежий,кататься,мороз.

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Записать слова в алфанитном порядке Снег,ветер,мёрзнуть,холодный,холод,сверкать,блестеть,ослепительный,метель,ветреный,скользкий,снежки,коньки,свежий,кататься,мороз.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Блестеть  ветер  ветреный  кататься  коньки  мерзнуть  метель  мороз  ослепительный  свежий  сверкать  скользкий снег  снежки  холод холодный 
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