Записать слова в алфанитном порядке Снег,ветер,мёрзнуть,холодный,холод,сверкать,блестеть,ослепительный,метель,ветреный,скользкий,снежки,коньки,свежий,кататься,мороз.
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Записать слова в алфанитном порядке Снег,ветер,мёрзнуть,холодный,холод,сверкать,блестеть,ослепительный,метель,ветреный,скользкий,снежки,коньки,свежий,кататься,мороз.
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Блестеть ветер ветреный кататься коньки мерзнуть метель мороз ослепительный свежий сверкать скользкий снег снежки холод холодный
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