Описание характера падчерицы из сказки "Двенадцать месяцев" Самуила Яковлевича М??ршака

Гость: Гость:

Скромная и безропотная девушка не жалуется на судьбу, трудолюбива. За добрый нрав все в округе любят и жалеют Падчерицу. Она красивая. Мачеха ни в грош не ставит Падчерицу, не испытывает к ней никакого сострадания. Поэтому и отослала ее на ночь глядя в метелицу и в лютый мороз искать в лесу подснежники для капризной королевы. Девушка наверняка замерзла бы в лесу, если бы не повстречала двенадцать месяцев. Месяцы прониклись сочувствием к бедняжке и решили помочь ей - подарить подснежники. Падчерица – она очень добрая, работящая, вежливая и красивая. Девушка помогает солдату, ее любят звери и птицы. Падчерица верна своему слову, не скупится и дарит шубы замерзшим Королеве и ее прислуге.