В драмкружке занимается несколько мальчиков и 24 девочки.число всех мальчиков сос??авляет 3/8 числа девочек.сколько всего учащихся занимается в драмкружке?
Математика
В драмкружке занимается несколько мальчиков и 24 девочки.число всех мальчиков сос??авляет 3/8 числа девочек.сколько всего учащихся занимается в драмкружке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
((3:8=0,375) 24*0,375=9) или можно сразу 24*(3/8) = 9 мальчиков 24+9=33 всего учащихся
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