В драмкружке занимается несколько мальчиков и 24 девочки.число всех мальчиков сос??авляет 3/8 числа девочек.сколько всего учащихся занимается в драмкружке?

Математика

В драмкружке занимается несколько мальчиков и 24 девочки.число всех мальчиков сос??авляет 3/8 числа девочек.сколько всего учащихся занимается в драмкружке?

Автор: Гость