Оеши задачу 16 Утром с вокзала отправили 5 поездов по 381 человеку в каждом поезде,а днём-6 поездов по 287 человек в кажлом. сколько всего человек уехало днём и утром? ответ

Математика

Оеши задачу 16 Утром с вокзала отправили 5 поездов по 381 человеку в каждом поезде,а днём-6 поездов по 287 человек в кажлом. сколько всего человек уехало днём и утром? ответ

Автор: Гость