Оеши задачу 16 Утром с вокзала отправили 5 поездов по 381 человеку в каждом поезде,а днём-6 поездов по 287 человек в кажлом. сколько всего человек уехало днём и утром? ответ

Математика
Оеши задачу 16 Утром с вокзала отправили 5 поездов по 381 человеку в каждом поезде,а днём-6 поездов по 287 человек в кажлом. сколько всего человек уехало днём и утром? ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5*381=1905(чел.)-уехало утром 2)6*287=1722(чел)-уехало днем 3)1905+1722=3627(чел) Ответ:3627 уехоло днем и утром
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