Дано число x73y. y и x неизвестны какие эти могут быть числа если число x73y делится на а)5 б)15 в)25 г)30 д)45
Математика
Дано число x73y. y и x неизвестны какие эти могут быть числа если число x73y делится на а)5 б)15 в)25 г)30 д)45
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