Дано число x73y. y и x неизвестны какие эти могут быть числа если число x73y делится на а)5 б)15 в)25 г)30 д)45

Математика

Дано число x73y. y и x неизвестны какие эти могут быть числа если число x73y делится на а)5 б)15 в)25 г)30 д)45

Автор: Гость