. Прочитайте высказывание И. С. Баха: «Каждое произведение – это беседа разных го??осов, которые представляют собой различные индивидуальности. Если одному из голосов нечего сказать, он некоторое время должен помолчать, пока н...
Музыка
. Прочитайте высказывание И. С. Баха: «Каждое произведение – это беседа разных го??осов, которые представляют собой различные индивидуальности. Если одному из голосов нечего сказать, он некоторое время должен помолчать, пока не будет вполне естественно втянут в беседу. Но никто не должен вмешиваться в середину разговора или говорить без смысла и надобности». Как вы понимаете это высказывание?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый голос имеет свое место и значение, думаю так
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