. Прочитайте высказывание И. С. Баха: «Каждое произведение – это беседа разных го??осов, которые представляют собой различные индивидуальности. Если одному из голосов нечего сказать, он некоторое время должен помолчать, пока н...

Музыка

. Прочитайте высказывание И. С. Баха: «Каждое произведение – это беседа разных го??осов, которые представляют собой различные индивидуальности. Если одному из голосов нечего сказать, он некоторое время должен помолчать, пока не будет вполне естественно втянут в беседу. Но никто не должен вмешиваться в середину разговора или говорить без смысла и надобности». Как вы понимаете это высказывание?

Автор: Гость