Які тварини живуть у лісо степу
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Які тварини живуть у лісо степу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олень , степной волк, суслик, зорьок
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