Які тварини живуть у лісо степу

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Які тварини живуть у лісо степу
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Гость:
Олень , степной волк, суслик, зорьок
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